Вилучення безакцизних цигарок та кустарного на суму понад 4,5 млн гривень на Харківщині: фото

До поліції надійшла інформація про зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харкова та Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час обшуків у торгівельних приміщеннях було вилучено товару на суму понад 4 500 000 гривень.

Поліція вилучила з обігу:

тютюнові вироби без марок акцизного податку,тютюнові вироби електронного нагрівання без марок акцизного податку,алкогольні вироби Bag-in-box кустарного виробництва,чорнові записи, мобільні телефони,електронні носії інформації, ноутбук,290 500 гривень та понад 1000 доларів США.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкцій статей за скоєння злочинів загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости