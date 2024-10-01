У Харкові судитимуть освітянку з Купʼянщини, яка збиралася вчити українських дітей за стандартами рф

Жителька села Тавільжанка Купʼянського району, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала заступником директора в місцевому закладі середньої освіти, влітку 2022 року пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка добровільно очолила «Среднюю общеобразовательную школу с. Таволжанка» – заклад освіти, створений на матеріально-технічній базі місцевого ліцею.

Колаборантка повідомила педагогічному колективу про впровадження стандартів освіти рф, у тому числі викладання предметів виключно російською мовою. Жінка отримала від окупаційної адміністрації свіжонадруковані підручники видавництва рф, організувала набір технічного персоналу та вчителів і прийом заяв від батьків учнів. Колаборантка підписувала табелі обліку робочого часу співробітників школи та забезпечувала виплату заробітної плати в російських рублях.

Також обвинувачена встигла організувати свято, присвячене початку нового навчального року, з підняттям російського прапора.

Після деокупації колаборантці вдалось втекти, наразі вона переховується від слідства. Її оголошено у розшук.

Купʼянською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости