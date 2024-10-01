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Окупанти артилерією обстріляли село на Харківщині: загинула жінка

Окупанти артилерією обстріляли село на Харківщині: загинула жінка

30 вересня близько 22:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Кругляківка Купʼянського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 57-річна жінка.

У населеному пункті пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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