Пілоту Андрію «Джусу» Пільщикову посмертно присвоїли звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський надав Андрію Пільщикову на псевдо «Джус» звання Героя України посмертно.

Про це йдеться в указі №658/2024, опублікованому сайті Офісу Президента.

Указ підписаний 30 вересня, напередодні Дня захисників та захисниць України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)», – ідеться в документі.

Нагадаємо, харківський військовий льотчик Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі на Житомирщині. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний Juice).

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