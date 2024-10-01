Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:04
Просмотров: 70

Пілоту Андрію «Джусу» Пільщикову посмертно присвоїли звання Героя України

Пілоту Андрію «Джусу» Пільщикову посмертно присвоїли звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський надав Андрію Пільщикову на псевдо «Джус» звання Героя України посмертно.

Про це йдеться в указі №658/2024, опублікованому сайті Офісу Президента.

Указ підписаний 30 вересня, напередодні Дня захисників та захисниць України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)», – ідеться в документі.

Нагадаємо, харківський військовий льотчик Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі на Житомирщині. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українські пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний Juice).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 