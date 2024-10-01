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Місто зупинилося: у Харкові вшанували пам’ять героїв у День захисників і захисниць

Місто зупинилося: у Харкові вшанували пам’ять героїв у День захисників і захисниць

1 жовтня у Харкові вшанували хвилиною мовчання полеглих захисниць та захисників України. Це – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, прикордонники, медики, поліцейські та надзвичайники. За дві хвилини до десятої години ранку у Харкові вимкнули світлофори. На найбільш пожвавлених магістралях на дороги вийшли регулювальники-поліцейські та зупинили рух. Загиблих у війні росії проти України вшанували й побратими, вільні від виконання бойових завдань. Ставши на коліна, воїни схилили голову.

Костянтин Немічев, засновник спецпідрозділу KRAKEN

У нас хлопці, які були вільні від бойових задач, вирішили вийти в центр міста Харкова та зупинитися, щоб показати, що Харків – це Україна і ми пам’ятаємо загиблих. Дуже багато хлопців, які реально достойні, які віддали найцінніше – життя своє. Тому згадував дуже багато людей. Цивільні всі зупинилися, і далі приклад ланцюгу далі, і вся Сумська зупинилася. І я думаю, що весь Харків мав зупинитися і далі показувати приклад, що ми пам’ятаємо.

Харків’яни вдячні всім своїм оборонцям – загиблим на фронті і від російських обстрілів в місті, пораненим і тим, хто зараз нищить російських окупантів на фронті.


Агентство Телевидения Новости

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