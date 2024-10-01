Командир 5-ї Слобожанської бригади вручив нагороди пораненим нацгвардійцям

З нагоди Дня захисників та захисниць України командир 5-ї Слобожанської бригади зустрівся з військовими, які попри тяжкі поранення та контузії не лише повернулися до бригади, але й гідно представляють її на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з адаптивних видів спорту.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Полковник Дмитро Клодчик побажав гвардійцям-спортсменам й надалі доводити, що сила волі, цілеспрямованість та почуття відповідальності за себе та побратимів – невіддільні риси, притаманні саме Слобожанським гвардійцям.

За особисту мужність і самовідданні дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України орденом «За мужність» 3 ступеню нагороджено начальника з фізичної підготовки та спорту нашої бригади, старшого лейтенанта Сергія Кіяшка.

Наказом Командувача Національної гвардії України цінним подарунком – годинником нагороджено:

старшого лейтенанта Дорошенка О. О.,старшого лейтенанта Парфанюка С. І.,старшого лейтенанта Паршакова Є. О.,головного сержанта Мерчанського Р. А.,головного сержанта Петряєва Е. Р.,молодшого сержанта Кравченка О. О.,молодшого сержанта Лисенка В. О.,молодшого сержанта Мохова О. В.,старшого солдата Баранніка А. І.,солдата Кошельнікова С. В.

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