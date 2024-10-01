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Помер співак та композитор В’ячеслав Добринін

Помер співак та композитор В’ячеслав Добринін

У Москві на 78-му році життя помер співак і композитор В’ячеслав Добринін, який здобув широку популярність за часів СРСР.

Про його смерть російським ЗМІ повідомила дружина Ірина, пише Кореспондент.

Кілька днів тому Добриніна госпіталізували до однієї з московських клінік, де він помер, ймовірно, внаслідок інсульту.

Добринін тривалий час мав проблеми зі здоров’ям після двох перенесених інсультів, через що отримав інвалідність і вирішив зменшити робоче навантаження. Ще у 2018 році його друг Лев Лещенко повідомляв про транзиторну ішемічну атаку, яка значно погіршила стан композитора.

Наразі інших подробиць про його смерть немає.

Агентство Телевидения Новости

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