У Харкові в районі Кільцевої дороги відремонтують водовід: без води залишаться Подвірки та Солоницівка

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм у районі Кільцевої дороги з 21:00 1 жовтня до 20:00 2 жовтня буде тимчасово припинено водопостачання абонентів населених пунктів Подвірки та Солоницівка.

Про це повідомляє Харківводоканал.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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