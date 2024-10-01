На Харківщині вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов взяв участь у церемонії покладання квітів на Меморіальному комплексі до Дня Захисників і Захисниць України.

Про це повідомляє ХОВА.

До заходу також долучилися керівники міськради, правоохоронних органів та ДСНС регіону.

«В День Захисників і Захисниць України ми схиляємо голови перед воїнами, які віддали свої життя за свободу, незалежність, територіальну цілісність та недоторканість нашої держави. Завдяки титанічній праці наших військових, котрі стримують навалу окупанта, ми продовжуємо зміцнювати державу на міжнародній арені, розвивати економіку та відновлювати постраждалі й деокуповані території. Шануємо і пам’ятаємо кожного полеглого захисника та продовжуємо допомагати Силам оборони України», – сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости