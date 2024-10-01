У Харкові комунальники долучилися до гасіння пожежі в Основ’янському районі

Працівники комунальних підприємств сьогодні, 1 жовтня, беруть участь у ліквідації пожежі на території Основ’янського району.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Вогонь охопив очерет та траву загальною площею 39 га.

Над ліквідацією пожежі працюють 16 підрозділів ДСНС. Також до роботи залучено п’ять цистерн КП «Харківводоканал», дев’ять поливальних машин СКП «Харківзеленбуд» та 12 водовозок КП «Шляхрембуд».

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