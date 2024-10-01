У Золочівській громаді на Харківщині повернули світло майже 4 тисячам споживачів

Фахівці Золочівського району електричних мереж відновили електропостачання для близько 4 тисяч споживачів Золочівської громади, знеструмлених внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Як розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, енергетики працюють щодня, без вихідних, щоб якомога швидше заживити домівки земляків.

«Протягом останнього тижня обстріли у нас – щодня. Знеструмлювалися споживачі в Золочеві, Одноробівці, Макаровому, Івашках, Лютівці, Олександрівці та інших селах поблизу цих населених пунктів. На вихідних довелося залучати саперів, адже були пошкоджені лінії у зоні високої мінної небезпеки», – зазначив Віталій Олійник.

За його словами, від обстрілів страждають в основному повітряні лінії електропередачі.

«Аварійно-відновлювальні роботи виконують дві бригади РЕМ та оперативно-виїзна бригада (ОВБ). Хлопці роблять все можливе і неможливе в сьогоднішніх надважких умовах», – підкреслив начальник РЕМ.

Агентство Телевидения Новости