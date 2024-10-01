На Харківщині триває евакуація: за день вивезли 27 людей з прифронтових районів

Працівники поліції евакуювали за день 27 людей з населених пунктів Куп’янського району, які піддаються ворожим обстрілам.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Заходи з порятунку громадян 1 жовтня здійснювали поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери поліції сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та бійці полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

З міста Куп’янськ вдалося вивезти 10 мешканців, з селища Ківшарівка – 12, ще двох громадян евакуювали з села Глушківка та трьох з села Подоли. Загалом за один день правоохоронці врятували з Купʼянської міської територіальної громади та Курилівської територіальної громади 27 мешканців.

Евакуацію населення здійснювали на службових автомобілях до безпечніших місць. Громадян передали волонтерам, які займаються їх облаштуванням.

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади було евакуйовано понад 340 мешканців громади, з Купʼянської міської територіальної громади – понад 120 жителів.

Агентство Телевидения Новости