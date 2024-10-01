Ураган «Хелен» спричинив масштабні руйнування: щонайменше 49 загиблих

Потужний ураган Хелен, який вдарив по регіону Біг-Бенд у Флориді, приніс серйозні руйнування на заході Північної Кароліни.

Про це повідомляє NBC News, пише Кореспондент.

Внаслідок стихії загинули щонайменше 49 осіб, десятки людей залишаються зниклими безвісти, а понад 11 000 мешканців звернулися до рятувальних служб у пошуках своїх родичів, із якими втратили зв’язок. Інфраструктура регіону зазнала катастрофічних пошкоджень, через що понад 300 доріг заблоковано, а багато домогосподарств залишилися без води та електропостачання.

На пресконференції, що відбулася в понеділок, 30 вересня, губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив, що збитки від урагану є безпрецедентними й наймасштабнішими в історії регіону. Він зазначив, що основна інфраструктура, включаючи системи водопостачання, зазнала таких ушкоджень, що їхнє відновлення може зайняти кілька тижнів.

Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) активно працює над ліквідацією наслідків урагану. Агентство вже доставило до постраждалих районів близько мільйона літрів води та понад 600 тисяч порцій їжі. Однак мешканці повідомляють, що обсяг допомоги є недостатнім, і багато хто критикує дії місцевої влади через слабку підготовку до стихії.

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