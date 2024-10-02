Цієї ночі над Україною було збито 11 «шахедів»

У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку росії.

«Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости