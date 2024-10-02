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Цієї ночі над Україною було збито 11 «шахедів»
У ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку росії.
«Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.