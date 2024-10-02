Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 104

Внаслідок обстрілу Куп’янська був поранений водій «швидкої», його госпіталізовано

Внаслідок обстрілу Куп’янська був поранений водій «швидкої», його госпіталізовано

1 жовтня 2024 року під час обстрілу міста Куп’янська касетними боєприпасами, було влучання поряд з місцем розташування структурного підрозділу КНП ХОР «ЦЕМД та МК».

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Постраждав водій Малуха Максим Олександрович. З діагнозом Акубаротравма був доправлений до ОКЛ.

Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж.

Завдяки рішучим і швидким діям співробітників відділення ДСНС, КП «Куп’янський водоканал» пожежу було локалізовано, майно врятоване.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 