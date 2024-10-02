Внаслідок обстрілу Куп’янська був поранений водій «швидкої», його госпіталізовано

1 жовтня 2024 року під час обстрілу міста Куп’янська касетними боєприпасами, було влучання поряд з місцем розташування структурного підрозділу КНП ХОР «ЦЕМД та МК».

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Постраждав водій Малуха Максим Олександрович. З діагнозом Акубаротравма був доправлений до ОКЛ.

Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж.

Завдяки рішучим і швидким діям співробітників відділення ДСНС, КП «Куп’янський водоканал» пожежу було локалізовано, майно врятоване.

Агентство Телевидения Новости