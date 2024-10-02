Пішла до магазину та зникла: у Харкові поліцейські оперативно розшукали підлітка

1 жовтня до поліції звернулась 38-річна жінка щодо зникнення її 15-річної племінниці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зі слів заявниці, дівчина вийшла до магазину, після чого перестала відповідати на дзвінки та не повернулася додому. Родина не знайшла дитину власними силами та звернулась по допомогу до поліції.

Ювенальні поліцейські та оперативники кримінальної поліції оперативно встановили місце перебування неповнолітньої. Вона була у подруги.

З учасниками події правоохоронці провели профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости