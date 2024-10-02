Розбій, грабіж і заволодіння особистими документами – засуджено харків’янина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним харків’янина за фактами розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, грабежу, викрадення та заволодіння особистим документом (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 186, ч. ч. 1, 3 ст. 357 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у серпні 2021 року обвинувачений пограбував літню жінку — матір свого знайомого. Він проник на територію домоволодіння, розташованого в Новобаварському районі Харкова, де в цей час знаходилась потерпіла, яка проживала там із сином, та через незамкнені двері увійшов всередину будинку. Погрожуючи фізичною розправою, він змусив жінку лягти на підлогу обличчям вниз, а сам у цей час, обшукавши приміщення, знайшов гроші, банківські картки та особисті документи потерпілої.

Нападник наказав жінці спуститися до погребу, після чого покинув територію домоволодіння.

У листопаді того ж року обвинувачений разом зі своїм знайомим повернувся на місце злочину, і знову не з добрими намірами. У будинку в цей час перебував син потерпілої, якого обвинувачений вдарив по голові шокером. Зав’язалась бійка. Однак оскільки нападників було двоє, вони подолали опір чоловіка і зв’язали його дротами. Зловмисники викрали з комода готівкові кошти – 50 тис. гривень, а також військовий квиток, який належав потерпілому.

Господар помешкання кликав на допомогу, тож його крики почули сусіди, які й прийшли на допомогу. Вони змогли затримати одного зі зловмисників, однак другому вдалось утекти. Наразі правоохоронці вживають заходів для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що потерпілий та обвинувачений знають один одного вже не один рік і раніше працювали разом. Між ними виник конфлікт з приводу грошової компенсації за пошкоджений паркан, тому зловмисник вирішив таким чином «забрати борг».

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав. Він заявив, що дійсно спричинив потерпілому тілесні ушкодження, але тому, що захищав свого знайомого. Щодо вилучених у нього готівкових коштів, а також документів потерпілого пояснив, що їх йому нібито підкинули правоохоронці.

Обвинувальний вирок виніс Жовтневий районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости