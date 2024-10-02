В ОСУВ «Хортиця» офіційно підтвердили вихід з Вугледару

Сили оборони підтвердили вихід з міста Вугледар Волноваського району Донецької області через загрозу оточення населеного пункту, з метою збереження особового складу та бойової техніки.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Як зазначили в ОСУВ «Хортиця», зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста.

«Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости