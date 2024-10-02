Радів обстрілам Харкова та чекав на росію: СБУ затримала харків’янина

Співробітники СБУ встановили особу 36-річного харків’янина, який розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для поширення протиправних матеріалів зловмисник використовував російські канали у соцмережі «Телеграм».

Чоловік поширював дописи, де намагався нав’язати думку про ведення рф війни на території нашої держави як визвольної.

«Ворожий агітатор радів з того, що Харків знаходиться під обстрілами, хоча і сам проживав там. Чоловік вважав, що таким чином рф знищує «укронацистів» і захищає таких громадян як він», – розповіли в СБУ.

Також зловмисник негативно висловлювався щодо рівняння «під одну лінійку» всіх харків’ян, а насправді, на його думку, «нормальні харків’яни» чекають на визволення.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости