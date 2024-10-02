Масштабні пожежі, знищене житло та транспорт: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову, населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. Одна людина загинула, вісім постраждали.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Військові росії обстрілювали місто Куп’янськ ФАБ- 250, FPV-дронами, РСЗВ «Ураган», артилерії. Сталося загоряння п’ятиповерхового будинку, двох приватних будинків. Згорів приватний автомобіль. Загалом пошкоджено сім багатоквартирних та три приватних будинки. Постраждали цивільна жінка та чоловік – водій швидкої медичної допомоги. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа медичного закладу, пошкоджені два службових та два приватних авто.

З РСЗВ ворог завдав ударів по селу Ківшарівка.

Внаслідок артобстрілу у селі Кругляківка загинула цивільна людина. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Керованою авіабомбою росіяни обстріляли село Курилівка. Пошкоджено три приватних будинки.

У селі Богуславка через російський обстріл з РСЗВ «Ураган» пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

Близько 18:30 військові рф обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Ворожий снаряд поцілив у дорожнє покриття біля кладовища. Пошкоджені приватні будинки, огорожа цвинтаря, горіла суха трава.

Вранці 2 жовтня ворог вдарив по місту Харків. Пошкоджено приватні гаражі. Без постраждалих.

Місто Дергачі росіяни атакували КАБами. Постраждали шестеро цивільних людей, у тому числі 14-річний хлопець. Пошкоджено п’ять житлових будинків, приватні нежитлові будівлі, повністю згоріли два автомобілі, ще чотири автівки пошкоджені.

По селу Черкаська Лозова військові росії ударили двома КАБами. Боєприпаси влучили в поле та лісопосадку. Сталося загоряння сухої трави.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 1 жовтня силами поліції з Чугуївського району евакуйовано чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости