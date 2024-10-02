Удар ФАБ-250 по Харкову: поліція показала наслідки

Сьогодні, 2 жовтня, близько 4:35 військові росії обстріляли Харків. Зафіксоване влучання ФАБ-250 з УМПК по території гаражного кооперативу у Київському районі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Інформація про постраждалих до поліції не надходила.

Внаслідок удару пошкоджені три приватні гаражі, житлові будинки. Потерпілих немає.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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