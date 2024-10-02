Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:16
Просмотров: 46

Пожежа після обстрілу Харківського району знищила 15 будинків та три авто

Пожежа після обстрілу Харківського району знищила 15 будинків та три авто

Пожежа, яка спалахнула у селі Дубівка Дергачівської громади 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 гектарів відкритої території. Зусиллями ДСНС її вдалося локалізувати та загасити.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті масштабної пожежі згоріли 15 приватних будинків та три цивільні автівки.

Постраждала 75-річна жінка, яка була госпіталізована медиками до лікарні з опіками голови та кінцівок.

«Наразі загрози життю жінки немає, вона у стабільному стані», – додав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 