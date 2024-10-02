Пожежа після обстрілу Харківського району знищила 15 будинків та три авто

Пожежа, яка спалахнула у селі Дубівка Дергачівської громади 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 гектарів відкритої території. Зусиллями ДСНС її вдалося локалізувати та загасити.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті масштабної пожежі згоріли 15 приватних будинків та три цивільні автівки.

Постраждала 75-річна жінка, яка була госпіталізована медиками до лікарні з опіками голови та кінцівок.

«Наразі загрози життю жінки немає, вона у стабільному стані», – додав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости