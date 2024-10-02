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На Харківщині триває евакуація з прикордонної громади: за кілька днів виїхало 14 людей

На Харківщині триває евакуація з прикордонної громади: за кілька днів виїхало 14 людей

За три дні працівники поліції евакуювали з Золочівської селищної громади 14 людей. Мешканців громади передали волонтерам, які допомогли їм знайти прихисток та забезпечили всім необхідним.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліція продовжує здійснювати обов’язкову евакуацію людей з населених пунктів Золочівської громади, які піддаються ворожим обстрілам.

Вранці 2 жовтня поліцейським відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вдалося евакуювати одного мешканця села Тимофіївка. За останні три дні було евакуйовано 14 громадян.

Загалом з початку року силами поліції з селищної громади вивезли понад 170 мешканців, з яких 35 діти.

Агентство Телевидения Новости

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