Пилові бурі на Харківщині: значно погіршилося повітря в Харкові, Ізюмі, Лозовій та Краснограді

На Харківщині протягом останніх днів значно погіршився стан атмосферного повітря через пилові бурі.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Лабораторіями ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» здійснюється щоденний моніторинг за вмістом пилу в атмосферному повітрі. З 30 вересня до 1 жовтня вміст концентрації пилу наближались до гранично допустимої (≤ 0,5 мг/м3), а в Харкові, Ізюмі, Лозовій та Краснограді знаходилась в межах 0,55 – 0,81 мг/м3.

Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі може негативно впливати на здоров’я людини. Особливо це стосується вразливих груп населення: осіб літнього віку, дітей і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

З метою запобігання наслідків негативного впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’я фахівці рекомендують:

тимчасово обмежити перебування на вулиці, а у разі потреби надягати маску або респіратор;частіше робити вологе прибирання в приміщеннях;уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі.

Агентство Телевидения Новости