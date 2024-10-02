На Харківщині чоловік випалював траву та підірвався на вибухівці

2 жовтня, близько 13:00, в селі Нікополь Ізюмського району Харківської області 52-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Подія сталася під час під час випалювання сухої трави на присадибній ділянці. Внаслідок вибуху потерпілий отримав осколкове поранення лівого стегна. Його було госпіталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

«У разі виявлення небезпечних предметів, потрібно відійти на безпечну відстань та негайно телефонувати за одним з номерів 101, 102 або 112», – нагадали в ОВА.

Агентство Телевидения Новости