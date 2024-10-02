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На Харківщині 3 ОШБр відбила наступ російської піхоти: відео

На Харківщині 3 ОШБр відбила наступ російської піхоти: відео

У Харківській області російські піхотинці намагалися пробратися до наших позицій українських захисників. Всі чотири групи окупантів були знищені на підходах.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

«По росіянах щільно насипали, зокрема 155 калібром з САУ AS-90. Вцілілими окупанти не повертаються», – йдеться в повідомленні.

Відбиває накати окупантів бригадна артилерія – бійці «Команди Постріл» та «Вершників Грому». Коригує батальйон безпілотних систем.

Агентство Телевидения Новости

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