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В ОТУ «Харків» спростували інформацію про застосування у Вовчанську авіабомби ОДАБ-9000

В ОТУ «Харків» спростували інформацію про застосування у Вовчанську авіабомби ОДАБ-9000

Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності. Відео удару по місту на Харківщині було розповсюджене 2 жовтня у соцмережах.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев.

«Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення «ефектної» картинки», – зазначив Саранцев.

Він також додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Агентство Телевидения Новости

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