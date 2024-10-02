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На Харківщині внаслідок обстрілу спалахнула масштабна лісова пожежа
Сьогодні, 2 жовтня, близько 13:30, окупанти здійснили обстріл Куп’янського лісгоспу неподалік села Піски Радьківські.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев.
Наразі постраждалих серед цивільного населення немає.
Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання.