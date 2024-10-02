Збитки майже в 700 тисяч гривень при ремонті лікарні у Харкові: викрито головного лікаря

У вересні 2021 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення поточного ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі медзакладу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Однак об’єми і вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Так, серед іншого, не виконані роботи з улаштування під покриття підлоги, укладання лінолеуму, штукатурення та фарбування стін, встановлення кондиціонера тощо. Також не відповідає дійсності кількість використаних сумішей для вирівнювання і фарбування стін та деталей для робіт з монтажу тощо.

Головний лікар як фактичний керівник медзакладу, неналежно ставлячись до службових обов’язків, не проконтролював фактичне виконання робіт за договором та підписав акти виконаних робіт з недостовірними відомостями. Надалі на підставі цих документів на рахунок підприємця-підрядника надлишково перераховано майже 700 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Вказану суму збитків підтверджено висновком проведеної судової економічної експертизи.

Як повідомлялось раніше, недобросовісному підряднику – підприємцю – повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру головному лікарю за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Агентство Телевидения Новости