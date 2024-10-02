Окупанти завдали удару по Харкову: є постраждали

Увечері 2 жовтня окупанти завдали ударів по Харкову, є влучання в двох районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Дані оновлюються. Екстрені служби працюють на місці.

Ще один КАБ вдарив по лісосмузі.

Як розповів Ігор Терехов, на місці удару по багатоповерхівці розпочалася пожежа: горить сам будинок та авто біля нього.

Агентство Телевидения Новости