Другое
Перейти к списку новостей
02.10.2024 23:24
Просмотров: 138

Окупанти завдали удару по Харкову: є постраждали

Окупанти завдали удару по Харкову: є постраждали

Увечері 2 жовтня окупанти завдали ударів по Харкову, є влучання в двох районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Дані оновлюються. Екстрені служби працюють на місці.

Ще один КАБ вдарив по лісосмузі.

Як розповів Ігор Терехов, на місці удару по багатоповерхівці розпочалася пожежа: горить сам будинок та авто біля нього.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 