02.10.2024 23:24
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Окупанти завдали удару по Харкову: є постраждали
Увечері 2 жовтня окупанти завдали ударів по Харкову, є влучання в двох районах міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один із КАБів влучив у житловий будинок в Харкові, є руйнування. Дані оновлюються. Екстрені служби працюють на місці.
Ще один КАБ вдарив по лісосмузі.
Як розповів Ігор Терехов, на місці удару по багатоповерхівці розпочалася пожежа: горить сам будинок та авто біля нього.