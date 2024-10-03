Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 82

У Харкові на Олександрівському проспекті буде заборонений рух транспорту

У Харкові на Олександрівському проспекті буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на пр. Олександрівському, на ділянці від пр. Архітектора Альошина до пр. Індустріального, буде заборонений з 22:00 3 жовтня до 4:30 4 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на тепломагістралі.

Крім того, в цей час на пр. Олександрівському, на ділянці від пр. Архітектора Альошина до пр. Індустріального, буде припинений рух тролейбусів.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Франтішка Крала, Бекетова, пр. Індустріальним, пр. Архітектора Альошина та іншими.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 