У Харкові на Олександрівському проспекті буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на пр. Олександрівському, на ділянці від пр. Архітектора Альошина до пр. Індустріального, буде заборонений з 22:00 3 жовтня до 4:30 4 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на тепломагістралі.

Крім того, в цей час на пр. Олександрівському, на ділянці від пр. Архітектора Альошина до пр. Індустріального, буде припинений рух тролейбусів.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Франтішка Крала, Бекетова, пр. Індустріальним, пр. Архітектора Альошина та іншими.

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