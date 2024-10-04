Забруднення повітря у Харкові: у Департаменті охорони здоров’я назвали причини

У Харкові помітно погіршилася екологічна ситуація через забруднення повітря. Причини – спалювання опалого листя та сухої трави, велика кількість пожеж в екосистемах міста та найближчого передмістя, в тому числі – на мулових полях очисних споруд та лісових масивах.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я Харківської міськради.

За даними SaveEcoBot, індекс якості атмосферного повітря у Харкові станом на 9:00 4 жовтня дорівнює 72 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Шкода диму від спалювання листя й трави

При спалюванні рослинних залишків у повітря з димом потрапляють такі шкідливі речовини:

чадний газ;сажа;оксиди азоту;важкі метали та інші канцерогенні сполуки.

Шкідливі домішки, потрапляючи в органи дихання разом з повітрям, стають причиною виникнення захворювань дихальних шляхів, серцевих нападів, алергічних реакцій.

Найнебезпечнішим з компонентів диму є чадний газ, який становить особливу небезпеку для дітей та осіб похилого віку із захворюваннями серцево-судинної системи.

Ймовірні ознаки впливу диму на організм

подразнення та різь в очах;набряк слизової носа.запаморочення;головний біль;підвищена стомлюваність.першіння в горлі;покашлювання;ускладнене дихання через ніс;загострення хронічних захворювань легень;загострення астми.підвищення артеріального тиску;порушення ритму серця, виникнення болю в грудях;загострення серцево-судинних захворювань (внаслідок кисневого голодування).нудота, блювота (яка часто не приносить полегшення);загальна слабкість, нездужання.

У здорової людини ці симптоми можуть проявитися в легкій формі (або взагалі бути відсутніми), а от у людей, що страждають на бронхіальну астму, алергічні реакції та мають хронічні захворювання дихальних шляхів, стан може суттєво погіршитися. У випадку виникнення подібних симптомів фахівці радять звернутися до лікаря.

Як мінімізувати негативні наслідки вдихання диму

1. Скорочувати час перебування поза приміщенням.

2. Утриматися від ранкових пробіжок та прогулянок.

3. Увійшовши в будинок, відразу переодягнутися і прийняти душ.

4. У приміщенні все закрити (двері, вікна кватирки, балкон), ввімкнути кондиціонер (з фільтром), побутовий очисник повітря (за наявності).

5. Підтримувати в будинку нормальну відносну вологість повітря (40-70%).

6. Багато пити (зелений чай, нежирні кисломолочні продукти, морси, слабкі трав’яні настої) та регулярно закапувати ніс сольовими розчинами.

7. Уникати будь-яких дій, здатних додатково зіпсувати повітря (смаження риби, запалення ароматичних свічок й каміну).

8. Якщо людина страждає на хронічні хвороби легенів (бронхіальна астма тощо), необхідно обговорити з лікарем додаткове приймання ліків (корекцію доз).

9. Не можна самостійно боротися з наслідками вдихання диму (кашель, чхання, кон’юнктивіт) за допомогою таблеток. Особливо небезпечні будь-які «ліки від кашлю». При появі симптомів нездужання необхідно звернутися до лікаря.

10. Застосовувати поза приміщенням марлеву маску, змочену водою, для зволоження слизових оболонок, і змінювати її кожні дві години. Але потрібно розуміти: захистити від частинок пилу вона не зможе.

Агентство Телевидения Новости