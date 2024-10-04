У центрі Харкова з пішохідного мосту зрізають «замки кохання»

У харківському сквері «Стрілка» триває ремонт пішохідного мосту. Сьогодні працівники СКП «Харківзеленбуд» знімають з тросів мосту металеві замки, які тут залишили закохані.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Комунальники зазначили, що конструкція мосту не розрахована на таке навантаження.

«Два місяці тому залізні символи кохання наші фахівці вже зрізали. Велика кількість замків суттєво прогинала троси підвісної конструкції й прискорювала її руйнацію. Проте з’явилися нові», – йдеться в повідомленні.

Комунальники закликають харків’ян не залишати на тросах мосту металеві замки після його відкриття.

«Ця традиція негативно впливає на конструкцію та створює небезпеку для пішоходів», – зазначили в СКП «Харківзеленбуд».

Агентство Телевидения Новости