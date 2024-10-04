70% військовозобов’язаних на Харківщині оновили свої військово-облікові дані

Територіальна центральна комісія співпрацює з Національною поліцією для надання останнім інформації про тих, хто не оновив свої дані. Таких в області на сьогодні третина.

Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив начальник мобілізаційного відділу, заступник начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Харківського ТЦК та СП Сергій Романенко.

«В районних територіальних центральних комісіях є база в якій є достатньо інформації для того, щоб ми могли більш якісно подавати списки людей, які порушують законодавство. Але є люди, які змінили місце проживання, але не змінили місце прописки. З цими людьми набагато важче. Є люди, які виїхали за кордон і не всі дані про них є. Тому це є один з моментів, чому ми й Нацполіція не можемо розшукати тих порушників», – зазначає Сергій Романенко.

Якщо людина змінила місце проживання, протягом 7 днів вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше ніж три місяці, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови стати на військовий облік або прибувши особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або через закордонну дипломатичну установу України, шляхом подання заяви про взяття на військовий облік.

Штраф за непоновлення даних складає 17 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости