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Кінцевою зупинкою для поїзду №15/16 Харків – Ясіня тимчасово стане Івано-Франківськ

Кінцевою зупинкою для поїзду №15/16 Харків – Ясіня тимчасово стане Івано-Франківськ

В Україні з 13 по 30 жовтня зміниться графік руху деяких поїздів, у тому числі поїзд №15/16 Харків – Ясіня.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

«Змінюємо розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії (спеціально зміщені на не піковий сезон перевезень) на ділянці Івано-Франківськ – Рахів з 13 по 30 жовтня», – наголосили залізничники.

У період ремонту кінцевими станціями для деяких поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

Івано-Франківськ з 14 по 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїздів:

№6/5 Запоріжжя – Ясіня;№15/16 Харків – Ясіня;№193/194 Кривий Ріг – Ясіня;№26/25 Одеса – Ясіня;№95/96 Київ – Рахів;№143/144 Суми – Рахів;№255/256 Київ – Рахів.

Для зручнішого прибуття пасажирів до Івано-Франківська на період ремонту поїзд прибуватиме на кінцеву станцію Івано-Франківськ о 5:13 (замість 3:42), йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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