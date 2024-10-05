Україні пропонують «німецьку модель» миру: «земля в обмін на НАТО»

Війна в Україні може закінчитися на домовленостях, що Київ отримає міцні гарантії безпеки, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованою територією.

Такий сценарій дедалі частіше обговорюють не тільки західні, але й українські офіційні особи, повідомляє УНІАН із посиланням на Financial Times.

Видання наголошує, що ані Київ, ані його союзники не згодні визнати суверенітет Росії над окупованими територіями, адже це лише сприяло б подальшій російській агресії та серйозно підірвало б міжнародний правопорядок. Натомість передбачається «мовчазна згода» на те, що ці землі треба буде повертати якось у майбутньому дипломатичними засобами.

«Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути «єдиною грою в місті», як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно», – пише FT.

Як зазначає видання, у зовнішньополітичних колах уже півтора року обговорюють «західнонімецьку модель» для України: Західна Німеччина перебувала в НАТО з 1955 року, хоча Східна Німеччина залишалася під контролем Москви до 1989 року.

Цю модель, як варіант для України, зокрема згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний президент Чехії Петер Павел.

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