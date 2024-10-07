Співак Олег Винник після довготривалого мовчання повертається на сцену

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення втік за кордон і два роки не з’являвся в інформаційному просторі, оголосив про своє повернення.

Про це повідомляє УНІАН.

З’ясувалося, що артист зовсім скоро планує виступити з концертами у декількох європейських країнах: у Німеччині, Австрії, Чехії та Польщі. За словами команди Винника, вже розпочався продаж квитків.

«Артист здивує своїх шанувальників сенсаційним поверненням на сцену! Сенсація року: у 2024 році Олег повертається з грандіозним живим шоу – і це будуть єдині європейські концерти цього року! Але найкраще: квитки сильно обмежені, тому поспішай і забезпеч собі місце на цій незабутній події. Не пропусти можливість побачити, як Олег Винник з потужною енергією виконує свої найвідоміші хіти та приводить своїх шанувальників у захват», – йдеться в анонсі.

Чи планує виступи Олег Винник в Україні – поки невідомо.

До слова, на початку війни співак виїхав до Німеччини. За його словами, причиною перетину кордону стали проблеми зі здоров’ям.

Проте специфіка його хвороби не розкривалася публічно. Також Винник не висловлювався щодо війни та довгий час не виходив на зв’язок з прихильниками.

Агентство Телевидения Новости