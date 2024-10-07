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У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли більш ніж 800 осіб

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли більш ніж 800 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 26 вересня по 2 жовтня захворіли 823 особи.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 97 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 19 по 25 вересня, – 104 випадки). Госпіталізованих осіб із грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Агентство Телевидения Новости

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