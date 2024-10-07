У Харкові Food Train приготував мільйонну порцію: що в меню

Чисто до блиску. Нині це клопіт пана Василя. Працівники Food Train вміють смачно приготувати, швидко розкласти їжу по порціях та почистити професійне ресторанне обладнання. Все – щоби доставити її людям.

Василь Шафран, кухар Food Train

У нас немає такого, що кожен щось окреме робить. У нас всі все вміють, всі все роблять. Коли там хтось втомився і хоче змінити позицію, то ми один одного змінюємо і немає проблем.

Чоловік доєднався до команди Food Train у травні. Найприємніше в роботі кухаря, говорить пан Василь, коли людям смачно і вони дякують.

Василь Шафран, кухар Food Train

Дуже приємно, коли люди цінують і поважають інший труд, ми також цінуємо і поважаємо інший труд, намагаємося допомагати всім. На жаль, ця війна, яка почалася, з іншого боку дуже згуртувала народ, нашу націю. Люди почали краще один до одного відноситись і допомагати, хто чим може, як може.

Food Train – автономний потяг-кухня, що може виробляти десять тисяч порцій їжі щодня. Проєкт благодійний, створений завдяки співпраці фонду Говарда Баффета та Укрзалізниці. Тут готують для українських захисників, жителів деокупованих територій та вимушених переселенців, які постраждали внаслідок російської збройної агресії.

Михайло Фортуна, шеф-кухар Food Train

Ми були в Ізюмі, досить довгий час в Харкові. Також ми були з нетривалими місіями в Краматорську, в Миколаєві, в Запоріжжі.

Food Train працює понад пів року. Мільйонну порцію приготували саме у Харкові. Меню – сучасне, збалансоване та корисне.

Михайло Фортуна, шеф-кухар Food Train

Стегно куряче приготоване за сучасними технологіями методом сувід. Це низькотемпературне приготування. Курка досить смачна, соковита. Також ми завжди даємо фрукти, сьогодні в нас груші: осінь і вітаміни всім потрібні. Також в нас салат з морської капусти, це теж мінерали, йод… Збалансоване харчування. А і на гарнір в нас булгур.

Продукти, з яких готують у Food Train – українські. Так благодійний проєкт підтримує місцевих фермерів.





Агентство Телевидения Новости