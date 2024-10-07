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У Харкові трамвай №8 на два дні змінить маршрут

У Харкові трамвай №8 на два дні змінить маршрут

Рух трамваїв на вулиці Георгія Тарасенка, на ділянці від вулиці Молочної до вулиці Кошкіна, буде припинений з 9:00 до 16:00 8 та 9 жовтня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

Агентство Телевидения Новости

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