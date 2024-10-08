Похолодало: на Харківщині військові готуються до нашестя гризунів

У Харківській області військові готуються до сезонних атак мишей, які добряче можуть зіпсувати життя солдата – знищити обладнання, зброю та амуніцію.

Про це повідомили в 127 Окремій бригаді Територіальної оборони міста Харкова.

За словами військових, гризуни успішно конкурують з окупантами за рівнем вчинення неприємностей. «Небойовими втратами» від них можуть бути: зіпсовані припаси, взуття, одяг, техніка.

«Бійці дбають про захист дротів від мишей. Бо мережі дротів – це робота старлінка, зарядження батарей засобів освітлення, робота генератора, зв’язок. Миші полюбляють гризти дроти. А бійці ховають дроти у «гофру», щоб зберегти боєздатність», – розповіли в підрозділі.

Агентство Телевидения Новости