У Києві затримали харків’янина: принижував загиблих захисників України

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який на Хрещатику принижував загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє національна поліція України.

Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора.

Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали зловмисника. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости