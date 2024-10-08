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Королівство Нідерландів допоможе посилити оборону Харкова

Королівство Нідерландів допоможе посилити оборону Харкова

Харків розраховує на потужну підтримку Нідерландів.

Про це йшлося під час нещодавньої зустрічі міського голови Ігоря Терехова з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомляє міськрада.

Сьогодні, 8 жовтня, в ефірі національного телемарафону мер зазначив, що це був не перший візит нідерландських урядовців до Харкова. Ігор Терехов нагадав, що в березні місто відвідав тодішній прем’єр-міністр Нідерландів, а зараз Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

«Цього разу теж була серйозна розмова щодо оборони Харкова. Міністр ознайомився з серйозними руйнаціями як житлових будинків, так і критичної інфраструктури. Мова йшла про організацію оборони Харкова, щоб росіяни не могли обстрілювати наше місто. Міністр пообіцяв допомогу. Я дуже вдячний уряду Нідерландів та нідерландському народу за політичну, фінансову та військову підтримку. Зокрема, під час цього візиту було оголошено про надходження в Україну перших винищувачів F-16. Це дуже для нас важливо. Сподіваюсь, Нідерланди й надалі підтримуватимуть Харків та Україну», –  зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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