Через обстріли окупантів поранено троє жителів Харківщини: слідчі документують наслідки

Минулої доби російські військові завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

7 жовтня з РСЗВ військові рф обстріляли село Митрофанівка. Пошкоджено п’ять приватних будинків. Дістала поранення цивільна жінка.

Безпілотниками та керованими авіабомбами ворог завдав ударів по селищу Золочів. Пошкоджено автомобіль, 16 приватних, два багатоквартирних будинки, енергомережа.

По місту Куп’янськ росіяни били з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджено майно цивільного підприємства. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Пошкоджені будинки. Внаслідок влучання п’яти КАБів у місті пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок, службовий автомобіль поліції. Дістали поранення чоловік та жінка.

Через обстріл КАБ у селі Курилівка пошкоджена нежитлова будівля.

З мінометів окупанти обстріляли селище Перовське. Зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди, енергомережі.У селі Миронівка ворожий КАБ влучив на околиці.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 7 жовтня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 25 людей.

Агентство Телевидения Новости