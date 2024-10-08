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Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

Польські фермери планують знову блокувати рух вантажів через кордон з Україною – блокаду КПП «Медика – Шегині» хочуть тримати до кінця року.

Про це повідомляє Українська правда.

«За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року», – зазначають у Держмитслужбі.

Інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що «роботи у полі скінчились і можна боротися за своє».

У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.

Агентство Телевидения Новости

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