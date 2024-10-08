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На Харківщині енергетики потрапили під обстріл

На Харківщині енергетики потрапили під обстріл

У Харківській області під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Міненерго.

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

За даними Міненерго, 8 жовтня енергетики відновили живлення для понад двох тисяч споживачів; через негоду знеструмлено 32 населених пункти у трьох областях

Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу.

Агентство Телевидения Новости

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