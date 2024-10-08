На Харківщині відправили за ґрати колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації

За матеріалами Служби безпеки вирок отримала ворожа поплічниця, яка співпрацювала з рф у період захоплення частини Харківської області. Суд дав їй шість років тюрми.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У червні 2022 року ворожа пособниця погодилась обійняти посаду «виконуючої обов’язки помічника начальника відділу Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

На цій посаді колаборантка збирала дані місцевих мешканців у відомості для подальшої виплати матеріальної допомоги від окупантів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав’язування їм надалі російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Крім того, жінка займалася ремонтом опалювальної системи у школі, де планувала розмістити російських військових.

Також задокументовано, що зловмисниця вела облік інформації, яка стосувалась перейменування вулиць у одному із сіл громади.

На цій посаді жінка перебувала до моменту звільнення Куп’янського району Збройними Силами України.

Співробітники СБУ затримали її у результаті стабілізаційних заходів у листопаді минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй 6 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 10 років з конфіскацією всього належного їй майна.

Агентство Телевидения Новости