У Харкові відправили в тюрму жінку, яка полювала на телефони та торгувала наркотиками
Харків’янка, яка раніше вже неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності, «заробляла» на життя кишеньковими крадіжками у тролейбусах, полюючи на айфони неуважних пасажирів.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Однак не всі спроби були вдалими – одна з потерпілих вчасно помітила спробу крадійки витягти у неї із сумки телефон, тож зловмисницю було викрито.
Також встановлено, що обвинувачена додатково влаштувалась на посаду «кур’єра» до інтернет-крамниці. Жінка збувала метадон, розкладаючи закладки з наркотичною речовиною по Харкову та надалі повідомляючи покупцям координати місця знаходження «товару».
Правоохоронці викрили жінку у червні цього року. Крім згортків з метадоном, у неї було виявлено та вилучено спеціальне обладнання – електронні ваги та пакети для фасування наркотику.
Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину.
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.