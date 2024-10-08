У Харкові відправили в тюрму жінку, яка полювала на телефони та торгувала наркотиками

Харків’янка, яка раніше вже неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності, «заробляла» на життя кишеньковими крадіжками у тролейбусах, полюючи на айфони неуважних пасажирів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Однак не всі спроби були вдалими – одна з потерпілих вчасно помітила спробу крадійки витягти у неї із сумки телефон, тож зловмисницю було викрито.

Також встановлено, що обвинувачена додатково влаштувалась на посаду «кур’єра» до інтернет-крамниці. Жінка збувала метадон, розкладаючи закладки з наркотичною речовиною по Харкову та надалі повідомляючи покупцям координати місця знаходження «товару».

Правоохоронці викрили жінку у червні цього року. Крім згортків з метадоном, у неї було виявлено та вилучено спеціальне обладнання – електронні ваги та пакети для фасування наркотику.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости