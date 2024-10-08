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Постраждалих вже 28: в ОВА розповіли про стан поранених внаслідок обстрілу

Постраждалих вже 28: в ОВА розповіли про стан поранених внаслідок обстрілу

Сьогодні, 8 жовтня, внаслідок двох ракетних ударів по Індустріальному району Харкова постраждали 28 людей. З них 17 людей госпіталізовані, зокрема 16-річний хлопець – він є наймолодшим з пацієнтів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Троє постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Шістнадцять у середньому, інші – у легкому.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Загалом за добу ворог застосував проти жителів Харківщини сім керованих авіабомб, два БпЛА.

217 дітей з родинами евакуйовані з 9 вересня по 7 жовтня з окремих населених пунктів Куп’янського району. Евакуації підлягають ще 52 дитини з родинами у трьох громадах.

Агентство Телевидения Новости

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