Постраждалих вже 28: в ОВА розповіли про стан поранених внаслідок обстрілу
Сьогодні, 8 жовтня, внаслідок двох ракетних ударів по Індустріальному району Харкова постраждали 28 людей. З них 17 людей госпіталізовані, зокрема 16-річний хлопець – він є наймолодшим з пацієнтів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Троє постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Шістнадцять у середньому, інші – у легкому.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
Загалом за добу ворог застосував проти жителів Харківщини сім керованих авіабомб, два БпЛА.
217 дітей з родинами евакуйовані з 9 вересня по 7 жовтня з окремих населених пунктів Куп’янського району. Евакуації підлягають ще 52 дитини з родинами у трьох громадах.