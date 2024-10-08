На Харківщині поліцейські розшукали пенсіонерку

6 жовтня о 17:25 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення від жителя міста Златопіль. Він повідомив, що о 14:00 його 74-річна дружина пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Жінка мобільного при собі не мала. Самостійні пошуки зниклої результату не дали.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Орієнтування про розшук жінки було опубліковано у соціальних мережах. Ввечері 7 жовтня перехожий побачив розшукувану у місті та зателефонував до поліції.

З’ясувалося, що жителька міста Златопіль поїхала в село до подруги. Мобільний телефон з собою не взяла. А коли поверталася додому, загубилася.

Працівники поліції допомогли жінці дістатися додому.

Агентство Телевидения Новости